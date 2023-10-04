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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن كشف ما أنجزته الدولة فى 9 سنوات

الدكتور علي المصيلحي 
الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية

ثمن  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود التي تمت لإنجاح.  "مؤتمر حكاية وطن "بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلي أن المشروعات التي تم عرضها تؤكد الإنجاز الكبير في كافة المجالات.

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التموين تؤكد استمرار صرف السلع التموينية طوال الشهر

 

وقال المصيلحى أن  أن حرص  الرئيس السيسي علي التعقيب خلال استعراض الإنجازات يؤكد مدي إهتمام سيادته بمتابعة كل المشروعات المتعلقة بحياة المواطن، ويتابع سيادته بشكل مستمر الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وسبق ووجه سيادته بضرورة استمرار وجود مخزون من كافة السلع الأساسية تكفي 6 أشهر.

وأضاف المصيلحي ان مؤتمر "حكاية وطن " تميز بالشفافية والمصارحة مع المواطن فهو كشف حساب عن ما أنجزته الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتي يكون لدي المواطن الوعي الكامل بما تم تحقيقه علي أرض الواقع من مشروعات في مختلف قطاعات الدولة المختلفة، حيث قدم المؤتمر ما شهدته مصر من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة تمت في وقت قياسي،  كما أكد مؤتمر "حكاية وطن" حرص الدولة المصرية علي تفعيل المشاركة المجتمعية والمصارحة والشفافية وتعزيز الحوار الوطني، بالإضافة الي استعراض جهود الحكومة خلال الفترة الماضية،  مؤكدًا أن كلمة فخامة الرئيس السيسي خلال المؤتمر حملت العديد من الرسائل الهامة ورؤية الدولة في الفترة المقبلة.

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