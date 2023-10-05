صحفي أمريكي يكشف كواليس جديدة بشأن المُحتجين في عهد ترامب

أعلن الصحفي الأمريكي "سيمور هيرش"، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق "مارك ميلي"، دعا إلى استخدام الجيش لتفريق التجمعات خلال رئاسة دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأشار هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر نقلا عن مصادر، إلى أن ميلي نفسه أصر لاحقا على أن ترامب بالذات، طالب باستخدام الجيش لتفريق المتظاهرين في صيف 2020. ولكن المصادر تشدد، وفقا للصحفي هيرش، على أن الجنرال ميلي هو من طرح هذه المبادرة.

اجتماع في البيت الأبيض

وأضاف هيرش: "في اجتماع في البيت الأبيض، أثار ميلي إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات القتالية على الأراضي الأمريكية للرد على الاضطرابات المدنية. وأشار ميلي و[وزير الدفاع الأمريكي مارك] إسبر إلى أن لواء مشاة يضم نحو 800 جندي في حالة استعداد مستمر في قاعدة فورت براج".

ولفت الصحفي إلى أن القرار النهائي بشأن استخدام القوات المسلحة، لا يمكن أن يتخذه إلا الرئيس الأمريكي، وترامب لم يتخذ مثل هذا القرار.

ومن المعروف أنه لم يتم تفعيل قانون 1807 مطلقا، وجرى نشر قوات الشرطة والحرس الوطني وقوات الاحتياط بالجيش لتوفير الأمن لتجمع 1 يونيو في البيت الأبيض، ولم يتم استخدام الوحدات القتالية. ومع ذلك، يتذكر هيرش أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.

وترك ميلي منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة نهاية سبتمبر بسبب التقاعد. وأثارت فترة خدمته الكثير من الاهتمام في الصحافة بسبب معلومات غير رسمية عن تناقضاته مع ترامب أثناء استيلاء أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.