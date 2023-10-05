الكشف على 2689 مواطن بالوادي الجديد خلال شهر سبتمبر

نظمت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، في إطار السعي الدائم لتحسين الرعاية الصحية في المنطقة قوافل طبية متنقلة، تهدف لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

واستفاد من القوافل 2689 مواطنًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم توفير الرعاية والعلاج بمجانية تامة لتلك الفئات الهامة من المجتمع، وخاصة الكبار في السن والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشمل الخدمات التي قدمتها القوافل الطبية المتنقلة الكشف الطبي الدوري، وتوزيع الأدوية المجانية، والإرشادات الطبية، والفحوصات اللازمة للتشخيص المبكر للأمراض، والتطعيمات، والتوعية الصحية والتثقيف بشأن الوقاية من الأمراض المنتشرة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومة المنطقة لتشجيع الوعي الصحي لدى المواطنين وضمان توفير الخدمات الطبية الضرورية للجميع بصورة مجانية وفورية. كما تهدف هذه القوافل لتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية والتقليل من العوائق التي قد تواجههم في الحصول على العلاج، وبالتالي تحسين جودة الحياة والصحة في المجتمع.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في تعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على الكثير من الأشخاص وتعوق وصولهم للرعاية الصحية. ونتمنى أن تستمر هذه المبادرات لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنطقة.

وفي هذا السياق، يجب على المجتمع بأكمله أن يدعم ويشجع مثل هذه المبادرات الطبية، وأن يساهم في نجاحها عن طريق التوعية بأهمية الصحة والوقاية من الأمراض بين الأفراد. كما يجب أن تستمر الجهود المستدامة لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة، وتوفير موارد كافية لتلبية احتياجات المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.