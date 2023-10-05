نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات بالقاهرة

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية لكلية الزراعة بنات بالقاهرة في إطار المتابعة لمختلف الكليات، وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على المكان الذي خصصته الجامعة؛ ليكون مقرًّا للكلية بعد تصديق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على افتتاحها لتكون إضافة جديدة ورافدًا جديدًا يضاف إلى روافد جامعة الأزهر.

بداية العام الدراسي الجديد

وقدم نائب رئيس الجامعة التهنئة ببداية العام الدراسي الجديد والذي يواكب مناسبات غالية على نفوسنا جميعا ذكري ميلاد المصطفى-صلى الله عليه وسلم- والاحتفال باليوبيل الذهبي مرور 50عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الجامعة قد أشاد بجهود ودعم كليتي: الاقتصاد المنزلي برئاسة الدكتورة شرين جلال محفوظ، عميدة الكلية، وكلية الزراعة بنين برئاسة الدكتور جمال عبد ربه عميد الكلية، في سبيل افتتاح كلية الزراعة بنات بالقاهرة، وتم توجيه الشكر لعمداء الكليتين على تلك الجهود المخلصة، كما وجه الشكر إلى جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المنقولين من كلية الاقتصاد المنزلي إلى كلية الزراعة للبنات الجديدة؛ لتعاونهم الصادق في سبيل افتتاح الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.