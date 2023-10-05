نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة انتصارات أكتوبر

قدم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة وجنود القوات المسلحة وقيادات الدولة وأبناء الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

واعرب عبدالمالك عن خالص التحية لرجال القوات المسلحة البواسل ولأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر.

ودعا نائب رئيس جامعة الازهر لحفظ مصر وقيادتها وشعبها وجيشها من كل سوء ومكروه