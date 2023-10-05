ناشطة أمريكية تُعلّق على الأصوات المُطالبة بوقف دعم أوكرانيا

أكدت الناشطة الأمريكية المناهضة للحرب "ميديا بنجامين"، وهي من مؤسسي حركة "Codepink" التي تنشط في هذا الاتجاه، إن الكثيرين من الأمريكيين يرفضون دعم أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الناشطة بنجامين لوكالة ريا نوفوستي أن أعدادا متزايدة من أعضاء الطوائف الدينية والمدافعين عن البيئة ينضمون إلى الحركة التي تدعو لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت: "انضم الينا رؤساء بلديات مدن كبرى في الولايات المتحدة، وهم يقولون إنهم لا يستطيعون إطعام الناس أو إيواءهم، لأن الأموال كلها تذهب لتمويل معارك أشخاص آخرين، لذلك أعتقد أن أصواتنا بدأت تُسمع".

وأشارت إلى أن الحركة وبالرغم من النجاحات إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب نفوذ المجمع الصناعي العسكري القوي في البلاد، المستفيد من استمرار الصراع.

وخلصت إلى أن "ممثلي المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لديهم جماعات ضغط.. لذا تبدو المعركة صعبة".

زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، أن كييف تبذل كُل ما بوسعها للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي قبل فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء الأربعاء.

وقال زيلينسكي، إن كييف تفعل "كل شيء" للتأكد من حصول أوكرانيا التي مزقتها الحرب على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي قبل الشتاء"، والآن نحن ننتظر قرارات معينة من شركائنا بالمناسبة.

زيلينسكي يُناشد الدول الأوروبية بـ"تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الدول الأوروبية بـ"تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف للحماية من الهجمات الروسية هذا الشتاء، حسبما أفادت صحيفة "أوكرينفورم" الأوكرانية، مساء الإثنين.

جاء ذلك في تصريحاته خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كييف.

وأوضح زيلينسكي أنه "من المهم جًدا أيضًا زيادة تعزيز الدرع الجوي الأوكراني إلى أقصى حد في الفترة التي تسبق فصل الشتاء"، مُشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التي تلقتها كييف، مثل باتريوت وغيرها، تلعب بالفعل دورا إيجابيا".