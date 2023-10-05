الشرطة تتصدى لموجة الطقس السيئ في مطروح والإسكندرية

واجه رجال الشرطة بمساعدة المواطنين، موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المناطق بمحافظتى "مطروح - الإسكندرية"، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكل الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، جاء ذلك وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق.. كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية

وقد تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين.. الأمر الذى لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية. ​

وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.