"شباب الوادي الجديد" تنظم دورة عن الإسعافات الأولية بمراكز الشباب

أعلن بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد نظمت دورة “الإسعافات الأولية والإنقاذ” بمشاركة 25 شابا وسيدات أعضاء الفرق المتنقلة وأعضاء مراكز الشباب، بمركز شباب مدينة الخارجة، لافتاً إلى أن ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والرياضة. الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وقال إنه تم تنفيذ تمارين تدريبية للمشاركين واختبارات أولية أعدها مدربو ومعلمو السباحة، نظرا لأهمية تدريب الشباب على الإسعافات الأولية وإكساب أعضاء الأندية التطوعية المهارات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والتقليل من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وأشارت إلى ضرورة نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين الشباب وإفادتهم في اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة المواقف المختلفة.