شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فعاليات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المُقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية. بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده ميادين الرماية بالمدينة، بالمستوى العالمي المتميز لمنشآت المدينة الرياضية، وأداء الرماة المصريين خلال البطولة. مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المحافظة والاتحاد؛ لدعم رياضة الصيد و الرماية والنهوض بالألعاب الرياضية المختلفة على أرض المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات "البطولة الأفريقية لرماية المسدس والبندقية"