صور ... حشد مصري كبير بروسيا للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

قام حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في روسيا بتوثيق طلبات ترشح لمرشحهم الإنتخابي المتفقين عليه لقيادة مصر الفترة المقبلة، بعد خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة بمصر.



وقال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، و منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في روسيا، إن العديد من أبناء الجالية المصرية حرصوا على التوافق إلى القنصلية المصرية وذلك من أجل توثيق توكيلات لمرشحهم الإنتخابي المرغوب فيه لقيادة مصر الفترة المقبلة.



وأكد العيسوي أن أبناء الجالية المصرية في روسيا يدعمون بكل قوة وطنهم مصر والمشاركة في أي قرار سياسي يكون في صالح البلاد والشعب، وأنهم على أتم استعداد لخوض المشاركة في هذا العرس الهام لوطننا مصر.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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