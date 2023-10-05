"نائب محافظ الوادي الجديد" تلتقي بوفد التخطيط للوقوف على جاهزية "حياة كريمة"

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ووفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يزور محافظة الوادي الجديد للوقوف على جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بمشروع حياة كريمة بمركز الفرافرة؛ لضمان الانتقال لعملية الميكنة دون صعوبات، وذلك بحضور العميد إيهاب مصطفى، والعميد سامح عبد العزيز، مديري مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات، والمهندس محمود فكري المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ووجّهت نائب المحافظ بإعداد تقرير بجميع الملاحظات الفنية؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، واعتماد الدليل الموحد لخدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة؛ لتعريف المواطنين على الخدمات المقدمة، وتفعيل دور لجنة المتابعة؛ لتقييم مؤشرات الآداء وكفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

وتطرّق الاجتماع لدراسة توفير مقر مناسب لإنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام، يتم ربطه بجميع الإدارات؛ لحوكمة منظومة العمل، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة.

وأشادت مجدي، بخطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، لافتةً لكون منظومة المراكز التكنولوجية من أفضل المنظومات وأيسرها لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة.