تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووفد المحافظين السابقين، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك على هامش زيارتهم، اليوم، ضمن احتفالات العيد القومي الـ 64 للمحافظة.

واطلعوا على أحدث تجهيزات المقر، مُشيدين بسرعة إنجازه في إطار التجربة الرائدة للدولة المصرية في إنشاء مراكز سيطرة، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الدولة؛ لتأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

محافظ الوادي الجديد ووفد المحافظين السابقين يتفقدون "مركز السيطرة الموحد"

محافظ الوادي الجديد ووفد المحافظين السابقين يتفقدون "مركز السيطرة الموحد"