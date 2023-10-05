الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلً زهور على النُصب التذكاري للشهداء

وضع إكليل من الزهور
وضع إكليل من الزهور

وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد أبو الليل نائب وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة في احتفالات محافظة الوادي الجديد بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وعزفت الموسيقى العسكرية لحن تحية الشهيد وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة الذين سقت دماءهم البريئة الوطن. 

وهنأ الزملط رجال القوات المسلحة البواسل، مشيدًا بتضحياتهم في سبيل أمن الوطن وحماية أسس استقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر رخاءها، وأن يرفرف علمها دائمًا.

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