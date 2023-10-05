سوريا.. هجوم إرهابي خلال حفل تخرج ضباط الكلية الحربية بحمص يُسقط قتلى

وقع "هجوما إرهابيا" بطائرات مسيرة خلال حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من قتلى وإصابة آخرين، وفق لما ذكر التلفزيون السوري، اليوم الخميس.

وأكد التلفزيون السوري أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية إنه "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة"

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

عمل إجرامي غير مسبوق

وأوضح البيان إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".

ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم.

وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية في حمص إلى المشفى العسكري بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط.

7 قتلى وعشرات المصابين

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم أوقع "7 قتلى، وأصاب أكثر من 20 ضابطا بجروح".

وأوضح المرصد السوري أن مصادره أكدت مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابطا من القوات السورية، بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

يشار إلى أن القوات أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات الجيش السوري ووزير الدفاع.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معلومات أفادت بحضور وزير الدفاع علي محمود عباس حفل التحرج، فيما لم يصدر أي تأكيد من مصدر رسمي.

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