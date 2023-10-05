مدرب تونس يستعين بالخبرة ويقلص المحليين في وديتي كوريا واليابان

أعلن جلال القادري مدرب منتخب تونس القائمة الجديدة لـ"نسور قرطاج" استعدادًا لفترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبرالجاري.

ويواجه منتخب النسور 13 أكتوبر نظيره الكوري الجنوبي، قبل أن يلاقي بعدها بـ4 أيام منتخب اليابان.

ويسعى المنتخب التونسي لتجهيز نفسه بالصورة الأمثل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وشهدت القائمة الجديدة لـ"نسور قرطاج" عودة عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، الذين تغيبوا عن فترات التوقف الأخيرة لأسباب مختلفة.

ومن أبرز الأسماء التي جددت العهد مع منتخب تونس، اللاعب المخضرم نعيم السليتي الذي قدم مستويات قوية مع فريق الأهلي خلال الجولات الأخيرة من الدوري القطري.

كما شهدت القائمة الجديدة وجود المهاجم عصام الجبالي الذي تألق هو الآخر مع فريق جامبا أوساكا ضمن النسخة الحالية من الدوري الياباني.

وقرر مدرب منتخب تونس أيضا الاستعانة بـ5 لاعبين من الدوري المحلي استعدادا لخوض المباراتين المرتقبتين أمام كوريا الجنوبية واليابان.

ويتعلق الأمر بثنائي حراسة المرمى؛ البشير بن سعيد ومعز حسن، بجانب مدافعي المحور ياسين مرياح وعلاء غرام وأيضا المهاجم هيثم الجويني.

وتراجع حضور لاعبي الدوري التونسي بشكل لافت في منتخب "نسور قرطاج" خلال السنوات الأخيرة، في ظل الاعتماد بشكل رئيسي على محترفي أوروبا.

وغاب أنس حاج محمد، موهبة بارما الإيطالي عن القائمة الجديدة لمنتخب تونس لأسباب فنية بالأساس، بحكم عدم مشاركته بانتظام مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

كان منتخب تونس في مناسبة وحيدة أشرك المهاجم صاحب الـ18 عاما خلال لقاء بوتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا ليضمن الفوز بخدماته بشكل نهائي.

يذكر أن أنس حاج محمد كان بإمكانه سابقا تمثيل المغرب وإيطاليا الذين حملا قميصهما مع منتخبات الشباب.