الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين ببريطانيا يحتفل بانتصار اكتوبر في السفارة المصرية لندن.. صور

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في لندن

بمناسبة الذكرى الخمسون لانتصار حرب أكتوبر، شهدت العاصمة البريطانية لندن احتفال السفارة المصرية هناك ورئيس مكتب الاتصال العسكري بهذه الندوه التي شهدها لفيف من الضيوف والمستشارين العسكريين الأجانب المقيمين في لندن وعدد من ابناء الجالية المصرية هناك .

 

وفي كلمته رحب اللواء أ .ح احمد المشرفي الملحق العسكري بالضيوف وتحدث عن الحرب التي أصبحت اسطوره لكل الحروب اللاحقه بعدها كما حضر
القنصل العام محمد ابو الخير والقنصل محمد رأفت وبعض من اعضاء، البعثتين الدبلوماسية والقنصلية ولفيف من ابناء الجاليه في بريطانيا .

 

الاتحاد العام للمصريين ببريطانيا يحتفل بانتصار اكتوبر

 

وقد عبرت المهندسة مرفت خليل خلال تواجدها بالمناسبه عن سعادتها البالغه بالحضور خصوصا وانها المناسبة الرمز لمصر وكل شعبها حيث كان الانتصار مستحقا بعد أن أعاد للأمة الجريحة شرفها.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم عددا من الأسماء التى شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة

 

وقد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأسماء التى شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة، وعلى رأسهم اسم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم نجله، والمشير محمد عبد الغني الجمسي وتسلم الدرع نجله، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم حفيده، واللواء أركان حرب عاطف عبد الغفار محمد

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطنى المقدر فى الحرب والسلم وإخلاصها الدائم واحترافيتها المتميزة واستعدادها لجميع التحديات التـى تواجه الوطن.

 

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