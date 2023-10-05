فلسطين: اقتحام المُستوطنين للقدس القديمة لن يعطي الشرعية للاحتلال

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو ردينة، أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته ، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار، مؤكدا أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير .

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التدخل فورًا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، قبل فوات الأوان، مشددا على أن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم المشروع وتمسكهم بثوابتهم وحقوقهم، حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها (القدس).

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المُحتلة، امتدادًا لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية، واستمرارًا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة، في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج".

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال تقوم بتدمير أية مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بما فيها تلك الممولة أوروبيا، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.

ورأت الوزارة أن "هذا القرار فضيحة دبلوماسية، وعلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة أن هذا الموقف الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، وأن السكوت عليه يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

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