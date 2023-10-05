الشريف يؤكد انتصارات اكتوبر سطرها شهداء مصر الابرار بالاسكندرية

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان انتصارات اكتوبر هذه المُناسبة التي سطرها شُهداء مصر الأبرار، ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المُسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة الوطن، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد، ويُتوجوا كفاحَ شعب مصر العظيم، فالقوات المسحلة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.

اضف ان استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء .

جاء ذلك خلال تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الخالدة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.