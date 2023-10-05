التفاصيل الكاملة حول مرض أيتن عامر

تعرضت الفنانة أيتن عامر لوعكة صحية مفاجأة إذ أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل المصور والفيديوهات الشهير إنستجرام،إنها تعاني من نزلة برد شديدة و من ارتفاع في درجة الحرارة، وذلك بسبب تعرضها للإجهاد الكبير نتيجة انشغالها في تصويرعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

كما شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" من داخل بيتها، وهي تخضع لتركيب محاليل، وعلقت عليها قائلًا: "أنا زهجت "

يذكر أن شاركت الفنانة أيتن عامرفي فيلم مندوب مبيعات، الذي شارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبدالعزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.

وفي كما شاركت أيتن عامر فيلم "لف وإرجع تاني" وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون فيها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

والفيلم من بطولة شيرى عادل وأيتن عامر وأحمد فتحي وآخرين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج شادي علي.

وكانت أيتن عامر، قد طرحت منذ أسابيع أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم اكشف، وحققت نحو 350 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور.

ونشرت آيتن عامر، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه قائلة: "تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب".

وفي سياق آخرتعاقدت آيتن عامر مؤخرًا على بطولة فيلم "عنب"، بجانب نور قدري، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، تونيماهر، إخراج أحمد نور، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.