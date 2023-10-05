سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-10-2023

استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصرية اليوم الخميس 5 أكتوبر2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس

قبل عودة البنوك للعمل، سجل سعر الدولار استقرارًا بنك قناة السويس اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه.

بنك المصرف المتحد

بالتزامن مع اجازة 6 اكتوبر، حقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس 5 أكتوبر، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم، وصل سعر الدولار بالبنك الأهلي، اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي

ثبات في حركة البيع والشراء في سعر الدولار في البنك التجاري الدولى، حيث سجل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.