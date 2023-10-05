المخرج أحمد السيد: برامج إنتاج ورعاية وتسويق ضمن مشروع أهل مصر

قال المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع أهل مصر، إن المشروع يقام تحت عنوان " يهمنا الإنسان"، موضحاً أن هناك جزءًا توثيقيًّا للمشروع عبر المقابلات الصحفية والتصوير.

وأشار إلى أن المشروع بيشتغل على الإنسان ككل، موضحاً أن التركيز فى الأسابيع السابقة الطفل والشباب والمرأة حاليًا ينصب التركيز على الإنسان.

المشرف العام على مشروع أهل مصر أكد أن الدولة في الوقت الراهن تستثمر بالمليارات في بناء الإنسان لأنه أساس اى بناء.

واضاف أننا عندما نتعامل مع الشخص كبنى آدم ونعلمه حرفة ما ونصقله فإنه ينقل هذه الخبرة إلى محافظته، وبالتالي نجد متميزين ومبدعين.

وطالب المخرج أحمد السيد برصد هؤلاء المتميزين، خلال الملتقى، من أجل عمل مشروع رعاية من أجل متابعهم ومتابعة مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم، كاشفاً عن وجود مشكلة بشكل عام فى وزارة الثقافة وهى عدم وجود تسويق للمنتجات، وقبل التسويق لابد أن يكون هناك منتجات من أجل التسويق.

واضاف نحن الآن من خلال الملتقى بنعمل برامج إنتاج ورعاية وتسويق ، موضحاً أننا عندما يكون لدينا كيان متكامل فاعتقد إن الناس تقدر تعمل المشروع اللى تعلمته من بيوتهم، مؤكدًا أن المنتج اللى بيتسوق هو المنتج الفنى المميز وليس المنتج التشجيعى.

وأشار إلى أن برنامج المرأة فيه ميزة افضل حيث تستطيع المدربات التواصل الأفضل مع الفتيات وبالتالي تعليمهن.

واضاف إن هناك شياء مهمة نخرج بها من الملتقى منها الأثر الطيب...

اتكلم علشان اسمعك وتفوق علشان تتميز .

انطلقت أمس في أرض السلام سيناء الحبيبة، وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ويأتي المنتدى ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

يعمل المشروع أيضًا على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها