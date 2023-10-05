بدء فاعليات احتفالية شمال سيناء والثقافة بوضع النصب التذكاري على قبر الجندي المجهول

بدأت فعاليات منذ قليل فعاليات الاحتفال بوضع النصب التذكاري على قبر الجندي بمحافظة شمال سيناء بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء أسامة العفش رئيس مدينة العريش بمناسبة الذكرى ال ٥٠ الانتصارات أكتوبر المجيد.

ويتزامن ذلك مع المشاركة في الملتقي الثقافي ال١٣ لثقافة وفنون الفتاة والمرأة المقام بمحافظة شمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر" وبحضور الدكتور دينا هويدي المشرف التنفيذي لمشروع اهل مصر، وامل عبد الله رئيس إقليم شمال سيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني ، المخرج احمد السيد المشرف العام.

فعاليات الاحتفال بوضع النصب التذكاري على قبر الجندي

وقال أشرف المشرحاني عن سعادته قائلل: صباح الفل على أرض سيناء أرض البطولات أرض الشهداء والذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم من أجل مصرنا الغالية.

واضاف: شمال سيناء تحتفل احتفالية كبيرة بيوم النصر والعزة، وجود الملتقي الثالث عشر، وجود ٢٠٠ فتاة من جميع المحافظات الحدودية لمصر يشاركون محافظة شمال سيناء فرحتهم بالنصر.

ولفت الى ان هناك العديد من الفعاليات الثقافية ستتم في مناطق بئر العبر والشيخ زويد، العريش.

فعاليات الاحتفال بوضع النصب التذكاري على قبر الجندي

فعاليات الاحتفال بوضع النصب التذكاري على قبر الجندي

فعاليات الاحتفال بوضع النصب التذكاري على قبر الجندي