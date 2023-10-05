مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع لمواجهة باوك اليونانى الليلة

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، وذلك بمواجهة فريق باوك اليونانى ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/24، والتي يحتضنها ملعب تومبا ستاديوم، معقل الفريق اليوناني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة باوك اليونانى

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – شايبي.

الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزة.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت و باوك اليونانى

تنطلق صافرة لقاء آينتراخت فرانكفورت وباوك اليونانى مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يُذكر أن الجولة الماضية تمكن فريق باوك اليوناني من الفوز على فريق HJKالفنلندي في الجولة الأولى، بينما تغلب فرانكفورت على فريق أبردين الاسكتلندي الممتاز.

حيث يقع فريق باوك اليوناني صدارة ترتيب المجموعة السابعة ، برصيد 3 نقاط متساويا مع فرانكفورت ولكل منهم 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة.

وتمكن الدولي المصري عمر مرموش من تسجيل أول أهدافه الأوروبية، لصالح فريقه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية ضد أبردين الإسكتلندى، فى مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/24.

ويقع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي والتى تضم هلسنكى الفنلندي وباوك اليوناني و أبردين الإسكتلندى.