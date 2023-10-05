تفاصيل الحلقة الأولي من الموسم الخامس لـ المؤسس عثمان

تصدراسم مسلسل "مؤسس عثمان" دائرة البحث بشكل كبيرجدا في الساعات الماضية ، إذ استطاعوا صناع العمل الاستحواذ على أعداد كبيرة من المتابعين وعشاق الدراما التركية في مصر و الوطن العربي منذ المواسم السابقة،إذ يتم عرض الموسم الخامس من المسلسل ، وتستعرض بوابة الوفد أبرز تفاصيل الحلقة 131 من الموسم الخامس.

تفاصيل الحلقة 131 من الموسم الخامس

إذ تظهر في بداية الحلقة السيدة بالا زوجة السيد عثمان تحكي لأحد الأشخاص حلم مفزع لها وهو أنها كانت تحفر قبر السيدة حليمة، وقالت لم تحكي له القصة أنها تعتقد بأن الوقت قد حان، وبالتالي ووفقًا لذلك المشهد فقد تموت بالا أو تفقد الأسرة العثمانية أحد النساء وقد تكون ابنتها حيث أن تاريخيًا فإن السيدة بالا لم تنجب سوى ولد واحد وهو السيد علاء الدين.

موعيد بث حلقات الموسم الخامس

مسلسل المؤسس عثمان يعرض أسبوعيًا كل أربعاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر والسودان والأردن، وباعتباره واحدًا من أكثر المسلسلات التاريخية شهرة وجاذبية، يُعتبر “المؤسس عثمان” ملحمة تاريخية تستحق المشاهدة يُعد العرض الأول للموسم الخامس من هذا المسلسل حدثًا مهمًا لمحبي الدراما التاريخية، حيث يتوقع أن يتضمن أحداثًا مشوقة وتطورات هامة في قصة مؤسس الدولة العثمانية ترقبوا المزيد من التفاصيل والإثارة في هذا الموسم المنتظر.

تفاصيل قصة مسلسل موسس عثمان

مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، الذي نجح في توحيد القبائل التركية وبناء إمبراطورية قوية تمتد على مدار قرون، وفي الموسم الخامس، يتوقع أن يتم استكمال رحلة عثمان نحو تحقيق رؤيته للدولة العثمانية المستقلة والقوية.

وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لـ الغازي عثمان الأول، مؤسس الدول العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين قبيلة قايي والمغول والتتار والصليبين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة. والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

أبطال مسلسل مؤسس عثمان

شارك فى بطولة مسلسل" المؤسس عثمان" العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.