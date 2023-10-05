خطوات للوقاية من مخاطر الكهرباء.. يتساءل العديد من المواطنين عن احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء، لتجنب حوادث الكهرباء التي ينتج عنها حالات وفاة، خاصة عند عبث الأطفال بالمهمات والأجهزة الكهربائية.

وفي السطور الآتية تقدم "بوابة الوفد" إجراءات الوقاية من مخاطر الكهرباء لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

إجراءات الوقاية من مخاطر الكهرباء

كشف قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير (بدر) بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على (فيسبوك)، الإجراءات والاحتياطات التي يجب أن يقوم بها المواطنين للوقاية من مخاطر الكهرباء، وهي كالآتي:

تجنب تحميل منافذ الكهرباء جهدًا زائدًا.

توصيل الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل: الثلاجة، والفرن مباشرة بالحائط، بدون محوِّل، أو سلك تمديد.

في حالة السفر، أو التوقف عن استخدام جهاز معيَّن لفترة قم بفصله عن الكهرباء، لحماية الأجهزة، وتوفير الطاقة.

استخدم القوة الكهربائية المناسبة لكل جهاز، والموصي بها على الملصق الخاص بإرشادات الطاقة.

حاول ألا تقوم بتمرير الأسلاك تحت السجاد، والأبواب، والنوافذ، لتجنب التعثر بالأسلاك، وتجنب الحوادث الكهربائية.

بدلًا من إعادة استخدام أسلاك التمديد التالفة، وإعادة وصلها تخلَّص منها لتجنب حدوث الشرر، وارتفاع التيار الكهربي المفاجئ، والحرائق الكهربية.

استخدم أسلاك تمديد تحتوي على واقي من ارتفاع التيار المفاجئ.

حافظ على الأدوات الكهربية على مسافة آمنة من مصادر المياه.

لاستعانة بفني كهرباء، أو متخصص في الإصلاحات عندما تومض الأضواء، أو عند رؤية شرارات، أو شم رائحة مطاط متحرق.

كما أشار قسم السلامة والصحة المهنية إلى أن حرم خطوط الكهرباء محدد بشكل دقيق لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعدم إقامة أبراج جهد عالٍ أو خطوط كهرباء بالقرب من المنازل والمنشآت، واختيار أماكن إقامتها طبقًا لمخططات المدن والقرى والأحياء الموجودة وبعيدة عن أي توسعات عمرانية محتملة.