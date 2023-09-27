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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المفوضية الأوروبية تُعلن البدء في إعداد إصلاحات لتوسيع جديد للاتحاد الأوروبي

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

 تعتبر "المفوضية الأوروبية"، التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية وأنها بدأت في إعداد الإصلاحات اللازمة لذلك، حسبما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مساء اليوم الأربعاء.

 وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ليس مجرد دعوة للتاريخ، بل إنه ضرورة جيوسياسية. علينا أن نضع رؤية لتوسيعنا الناجح، ولذلك أطلقت المفوضية الأوروبية مراجعة ما قبل قبول الأعضاء الجدد لعدد من سياسات الاتحاد الأوروبي للتحديد كيف ستعمل مؤسساتنا وميزانيتنا وضماناتنا الأمنية (بعد توسيع الاتحاد الأوروبي)".

 العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا:

 وذكرت أن دعم ميزانية أوكرانيا لا يزال واحدًا من المسائل المركزية في العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تنوي حشد دعم ريغا لخطتها "لتخصيص مساعدة في الميزانية بمبلغ يصل إلى 50 مليار يورو حتى عام 2027 لكييف".

 وشددت على أن المفوضية الأوروبية تحتاج إلى دعم من جميع بلدان الاتحاد الأوروبي في هذه المجال، حيث إنه من أجل تخصيص هذه الأموال لأوكرانيا من الضروري أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي مساهمات إضافية في ميزانية الاتحاد.

 وتابعت فون دير لاين أن "هذه الأموال ضرورية، مثلًا، لإعادة الإعمار المقبل وكذلك إجراء الإصلاحات الضرورية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

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