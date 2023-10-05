في يوم المعلم العالمي.. " الزناتي" سيظل المعلم رائدًا للمجتمع

تقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التهنئة للسادة المعلمين، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يوافق ٥ أكتوبر من كل عام.

وأشار الزناتي إلى أن المعلمين أصحاب عطاء متصل طوال سنوات خدمتهم، لتأدية أنبل رسالة وهي رسالة التربية والتعليم وبناء الأجيال وخدمة العملية التعليمية، وهم القادة الذين تحقق على يديهم الكثير، مضيفًا أن المعلم سيظل دائمًا هو رائد المجتمع والقدوة والمثل الأعلى.

وطالب نقيب المعلمين، جموع المعلمين ضرورة الاعتزاز بمهنتهم السامية، وأن يتمسكوا بالأمل في مستقبل أفضل لهم وللمنظومة التعليمية.

وقال "الزناتي": "ازرعوا في عقول طلابكم حب الوطن من أجل خلق أجيال جديدة قادرة على العبور إلى المستقبل، لكي تتبوأ مصر مكانتها في مصاف الدول المتقدمة".