الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكلية الجوية تستقبل وفداً يترأسه محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة بنصر أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت الكلية الجوية وفد برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة لقواتهم المسلحة بهذه المناسبة ومشاركتهم الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وجاء ذلك فى إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصرى مع القوات المسلحة ومشاركتهم الاحتفالات بذكرى
مرور خمسين عاماً على نصر أكتوبر العظيم.

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وألقى اللواء طيار أ ح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجوية كلمة رحب خلالها بالحضور مؤكداً أن حرب أكتوبر 1973 جسدت تلاحم الشعب المصرى بكافة طوائفه مع قواته المسلحة لتحرير أرضه المقدسة وتحقيق النصر العظيم , كما أشار إلى حرص الكلية الجوية على غرس روح أكتوبر لدى الطلاب والإقتداء بجيلها العظيم.


وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فخر وإعتزاز الشعب المصرى بما حققه جيشة العظيم من بطولات وتضحيات إستعادت للوطن عزته وكبرياءه، مؤكداً أن قوة مصر تكمن فى وحدة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة والوقوف يداً واحدة للعبور بها الى بر الأمان.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيذكر دائماً رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من تضحيات لحماية الوطن والحفاظ على أمنة وإستقراره .
وإختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وإلتقاط بعض الصور التذكارية .
 

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