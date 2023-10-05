قائد القوات البحرية يلتقى قائدي العمليات " أطلانطا" و "حارس البحر"

التقى الفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية بالفريق بحرى خوسيه نونيز تورينت قائد العملية البحرية الأوروبية ( أطلانطا )

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن البحري بالمنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وجاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع مختلف الدول لدعم جهود الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة.





كما إلتقى قائد القوات البحرية بقائد العملية البحرية (حارس البحر) التابعة للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطى على هامش زيارة عدد من سفن العملية لقاعدة الإسكندرية البحرية وذلك بحضور عدد من الملحقين العسكريين .



تضمن اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالحفاظ على الأمن البحرى بالمنطقة ، بالإضافة لإستعراض الأنشطة التى تم تنفيذها أثناء التدريب البحرى العابر فى نطاق الأسطول الشمالى بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية التابعة للعملية (حارس البحر) .

يأتى ذلك تأكيداً على الروابط المتميزة بين القوات البحرية المصرية ونظائرها بالدول الصديقة .

