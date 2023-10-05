ضبط 16 مخبز مخالف للإشتراطات التموينية بمركز ديرب نجم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة أحمد محمود فرج مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر إثبات حالة لبعض المخابز البلدية الواقعة لإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.