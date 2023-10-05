محافظ الدقهلية ويضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بمناسبة مرور 50 عاما علي انتصارات أكتوبر المجيدة.

إستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس الموافق 6 اكتوبر القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 والذي تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة في السادس من اكتوبر من كل عام ذكري الفخر والعزة والكرامة ، وقاموا بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء .

حيث استقبل " المحافظ " اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والقيادات التنفيذية والشعبية ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية و وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وقام " محافظ الدقهلية" و " مدير أمن الدقهلية " و " المستشار العسكري للمحافظة " بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء محافظة الدقهليه وقراءة الفاتحة والاستماع إلي السلام الجمهوري والي سلام الشهيد .

وقال " المحافظ " خالص التهاني القلبية لشعب مصر العظيم وللقيادة السياسية ولقواتنا المسلحه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث والذي مازال يدرس حتي الآن في جميع الكليات العسكريه حول العالم في اسرع واكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ والذي وقف العالم كله منبهرا بهذا النصر العظيم .

وأكد " مختار " علي أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم .

كما أكد " المحافظ " علي إن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصريه والذي أثبت للعالم أن لمصر درعا وسيف لا يمكن هزمه او انكساره .

كما قال " مختار " سيظل انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في التاريخ العسكري يدرس للأجيال المتعاقبة كيف أعاد لنا ابطالنا العزة والكرامة في اسرع انتصار عسكري .