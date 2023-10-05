اليوم.. تدريبات رسمية في البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية الخرطوش

بالعاصمة الادارية الجديدة

انطلقت اليوم الثلاثاء، تدريبات رسمية 25 متر مسدس موحد و 50 متر بندقية راقد رجال، و50 متر بندقية راقد سيدات، ضمن برنامج البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد شارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين، وتشهد التدريبات الرسمية أداءاً قوياً من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة القادمة.

ومن المقرر أن تقام غداً مسابقات 25 متر مسدس موحد و50 متر بندقية راقد رجال، و50 متر بندقية راقد سيدات.

تقام البطولة في الفترة من 1 وحتي 10 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة افريقية وهم : "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.