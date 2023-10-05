الاتحاد المصري للتأمين يوضح الفئات المستهدفة من وثيقة "تأمين المسؤولية البيئية"

تعتبر المشكلات أو القضايا المتعلقة بالتغيرات البيئية أحد الموضوعات الحيوية التى تتصدر المشهد العالمى وذلك لما لها من أهمية كبيرة نظراً لإنعكاس أثارها على كافة نواحى الحياة وتأثر جميع الكائنات الحية على وجه الأرض بها.

ومن هذا المنطلق وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة الدكتور علاء الزهيري، بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن التغيرات أو المشكلات البيئية. يوضح "المصري للتأمين" مفهوم التأمين البيئى، والتغطيات التي تشـملها وثيقة تأمين المسؤولية البيئيــة حيثُ يوفر تغطية للخسائر أو الأضرار الناتجة عن الإطلاق غير المتوقع للملوثات المستبعدة عادةً في وثائق تأمين المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات.

وأوضح الفارق بين وثيقة المسؤولية العامة ووثيقة المسؤولية البيئية، والفئات التى تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئيــة وهى : هيئات التصنيع والمنشـآت الصناعية، والمنشـأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، المرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها، المواقــع التجاريــة، بمــا فــي ذلــك المستشــفيات ومراكــز التســوق والمعامــل والفنــادق ومؤسســات التطويــر العمرانــي، الشـركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.

أما فيما يخص التغطيات التي تشـملها وثيقة تأمين المسؤولية البيئيــة، هي الإصابات الجسدية ، ضرر فى الممتلكات ، تكاليف التنظيف من التلوث ، توقف العمل ، الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، تكاليف الدفاع القانوني، تكاليف التخفيف من الآثار الناتجــة لمنع تفاقم حادث التلوث.

وأوضح الاتحاد التغطيات الإضافية التى غالباً ما يمكن إضافة تغطية المسؤولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل مقابل تكلفة إضافية وأيضاً الاستثناءات الرئيسية، والتي منها مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف، مخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين، تكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية، إصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة، المطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية.

واشار الاتحاد، الى أن تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية تعتمد على عدة عوامل وهي مخاطر الصناعة، الموقع، عدد الموظفين، كشوف المرتبات السنوية.

وقد سبق وأن قام الاتحاد بعدد من الخطوات الهامة نحو المشاركة في معالجة القضايا البيئية والتي منها على سبيل المثال: المشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذى تم إنعقاده في مصر عام 2022، حيث شارك الاتحاد بخمس ورش عمل بهذا المؤتمر بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. كما قامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بإعداد أول وثيقة تأمين لتأمين السيارات الكهربائية وذلك تماشياً مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو إستخدام مصادر الطاقة النظيفة. وبدأ الاتحاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر.