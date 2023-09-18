صدر الزقازيق يتأهل للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

واصل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارته لليوم الثاني على التوالي؛ مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، في حضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، مكلفة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، ولجنة آخرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، الدعم الفني للمنشآت الصحية، مكلفة من الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، وفي حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتأكد من انتظام سير العمل بها، واطمئنن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وخاصة بوحدة الحساسية والمناعة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أسابيع، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل.

كما تفقد وكيل الوزارة، العناية المركزة، وحرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تابع أعمال اللجنة التي بدأت أعمالها أمس وتستمر حتى غداً الثلاثاء لتقييم المستشفى، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، ويأتي ذلك بعد تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود إلى أن هذه الزيارة، تأتي لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتحضير المنشأة لمرحلة التسجيل على معايير الهيئة، وذلك تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.