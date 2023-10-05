السعودية.. موعد صرف حساب المواطن دفعة أكتوبر2023.. يرغب المواطنين في الممكلة العربية السعودية، في معرفة الموعد المحدد لصرف الدفعة 71 لحساب المواطن، حيث أنه تم وضع موعد محدد لـ بدء صرف حساب المواطن الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين في الممكلة.

موعد الصرف الرسمي لحساب المواطن دفعة أكتوبر

ويكون موعد الصرف الرسمي لحساب المواطن دفعة أكتوبر2023 يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، والذي يوافق 25 ربيع الأول 1445 هجريا، وبذلك يستطيع المستفيدين من حساب المواطن الصرف في صباح ذلك اليوم.

برنامج دعم حساب المواطن

ويعد برنامج دعم حساب المواطن واحد من أفضل برامج الدعم التي توفرها المملكة للمواطنين لمساعدتهم فى تحمل أعباء المعيشة ولسد احتياجاتهم في ظل حالة الغلاء التي يعيشها العالم أجمع.

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن

الدخول إلى حساب المواطن

النقر على تعبئة الطلب.

النقر على البيانات التي تخص التابعين، والضغط على إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة

النقر على حفظ لحفظ البيانات

الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن

ظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.