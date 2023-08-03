استمرار الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن لمدة شهرين

برنامج حساب المواطن.. تصدر مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، واهتم الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج، بالبحث عنه عقب إعلان استمرار الدعم الإضافي المؤقت لمدة شهرين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بحسب نظامه الحالي والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين به لمدة شهرين، وذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو للعام الماضي 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.

استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن

كما كان هناك توجيه ملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة وقتها.

فيما يستمر الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، بالإضافة إلى استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ومن جانبه وجه المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، قائلًا:" إن البرنامج يتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على صدور الموافقة الكريمة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م".

وأوضح الهاجري أن إجمالي ما أودعه البرنامج للمستفيدين منذ إطلاقه أكثر من 167 مليار ريال منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مؤكداً أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

ولفت الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 76%، فيما بلغ عدد التابعين 8.3 ملايين، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد وذلك بنسبة 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.