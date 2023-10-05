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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية بمؤتمر صحفي.. الإثنين

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

 تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه.

 

ومن المقرر أن  يدير المؤتمر المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

ويشار إلى أن  يشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

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