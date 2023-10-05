مصرع عامل بالصعق الكهربائي أثناء عمله

لقى عامل يبلغ من العمر 33 سنة مصرعه عقب تعرضه صعق تيار كهربائى أثناء العمل بأعمال وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار مما أدي إلي وفاته وذلك بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بوفاة عامل عقب إصابته للصعق الكهربائى أثناء العمل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو ناصر ش ع ع 33 سنة عامل - ومقيم دائرة مركز البلينا "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء.

وبسؤال المدعو مصطفي ن ح ق 47 سنة عامل ومقيم أسيوط، وشقيق المتوفي المدعو عبد الله ش ع ع 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية الأول أثناء قيامه المتوفى بأعمال تشطيبات، وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار ما أدى إلى وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ونفى الشبهه الجنائية.

توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية نتيجة صعق كهرباء تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.