خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن المعاش، يأتي ذلك في وقت يشهد اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة والذي يوافق يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، حيث أنه يمكن للمواطنين البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر 2023.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

الدخول إلى استعلام عن تكافل وكرامة

يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على أيقونة استعلام.

أخيرًا يظهر اسم المستعلم، والمبلغ المستحق.