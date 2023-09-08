الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التضامن: إعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع مصروفات المدرسة (شاهد)

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكد الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم، أن برنامج تكافل وكرامة لديه مشروطيتان للصرف، هما التعليم والصحة، بحيث يحضر الأطفال في المدارس بنسب معينة ويحققون النجاح ويستمرون في الدراسة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات كل 3 شهور على الأقل على نفقة الوزارة. 

 

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التضامن: نسبة الأمية المستفيدين من تكافل وكرامة تصل لـ 62 %

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر


وأضاف “حمزة” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “نستهدف محو أمية المستفيدة نفسها، ووزارة التضامن عندما تعمل في ملف فإنها تتدخل على نحو عميق، ونسبة الأمية في المستفيدين من تكافل وكرامة  تصل لـ 62%، وجرى خفضها إلى 48%، ولكن لدينا أعداد جديدة تضاف يوميا للبرنامج”. 

الدعم النقدي في مصر

وتابع مستشار وزيرة التضامن للتعليم، أنّ الوزارة استهدفت تعليم المستفيدين وأسرهم لضمان استطاعتهم الانتقال من حال إلى حال وإدارة حياتها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي في مصر أصبح مشروطًا بشروط تنموية ومحدد المدة بمدة زمنية لاستفادة أكبر عدد من الأسر.

 أسر تكافل وكرامة جرى إعفاؤهم من دفع مصروفات المدرسة 

وأكد أن كل أبناء أسر تكافل وكرامة جرى إعفاؤهم من دفع مصروفات المدرسة بقرار الوزارة، بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من دعم لمستلزمات العملية التعليمية مثل الملابس والشنط المدرسية، وفي بعض الأحيان يتم الدفع بمجموعات الدراسية في الجمعيات الأهلية. 
 

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