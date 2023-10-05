ننشر أسعار الطيور في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق 5أكتوبر

2023، استمرار إرتفاع أسعار بعض أنواع الطيور .

حيث تراوحت وتراوحت أسعار الأرانب مابين 63 و71جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 79إلي 82جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البط البلدي 120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .