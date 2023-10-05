الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر أسعار الطيور في أسواق البحيرة

اسواق البحيرة
اسواق البحيرة

شهدت أسواق  الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق 5أكتوبر 

2023، استمرار إرتفاع أسعار بعض أنواع الطيور .

حيث تراوحت وتراوحت أسعار الأرانب مابين 63 و71جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 79إلي 82جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وسجلت  أسعار البط البلدي 120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .

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