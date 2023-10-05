الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد عدد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة ، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل ٢٠٢٤ ، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .

و وجه الدكتور سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها ، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال .

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