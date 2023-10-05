الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| أسباب تكون السحب على أنحاء البلاد

السحب
السحب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية، موضحة أن هناك مدًا مداريًت على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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القاهرة 24.. حالة الطقس والأرصاد غدا الخميس

الطقس السائد مائل للحرارة 

وذكرت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أمطار متفاوتة الشدة 

 وأضافت، أن هناك أمطارًا متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية تقل شدتها كلما تقدمنا الى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى لتصل خفيفة على بعض المناطق.

أمطار خفيفة 

وتابعت، هناك تكون الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20% تقريبا» على القاهرة الكبرى. 

وجاءت درجات الحرارة كالآتي: 

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24

 الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23

 مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23.

 قنا العظمى 38 درجة والصغرى 24

 أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة 

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