العظمي 34 مئوية .. طقس معتدل مائل للحرارة بالشرقية

تشهد، اليوم الخميس، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس معتدل مشمس مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 34 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الخميس، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 21 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، أكتوبر 2023، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.