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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب إنبي: تعرضنا للظلم بعدم المشاركة في السوبر الجديد

تامر مصطفى مدرب إنبي
تامر مصطفى مدرب إنبي

أكد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، أنه ينتظر رد من اتحاد الكرة على تظلم النادي بشأن المشاركة في بطولة كأس السوبر الجديد.

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وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ننتظر الرد من اتحاد الكرة على تظلمنا، أعلم أنه لا يوجد ترتيب بكأس مصر لكننا أقرب نادي في الوصول".

وأضاف: "تعرضنا للظلم بعدم المشاركة بالسوبر، أين ممثل الكأس في البطولة؟ فيوتشر خارج الحسابات مع احترامي له، ونحن اقرب فريق ببطولة الكأس، تم تهميش بطولة الكأس واستدعاء رابع الدوري".

وأتم: "أيمن الشريعي اجتمع باللاعبين أمس وطالبهم بالتركيز في مباراة الأهلي".

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر :

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بثلاثية سجلها علي معلول من ضربة جزاء وأنتوني موديست و إمام عاشور في الدقائق 33 و 51 و 86، وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر.

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