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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: موديست لم يظهر بمستوى مقنع

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق ، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر في مباراة إنبي في بطولة كأس مصر على الرغم من تسجيله هدف.

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كولر: الأهلي حقق فوزاً مستحقاً على إنبي

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أداء موديست مهاجم فريق الأهلي أمام إنبي غير مقنع على الرغم من الهدف الذي سجله في مباراة الفريقين ببطولة كأس مصر".

وتابع:"أتمنى أن ينسجم موديست مع فريق الأهلي بشكل أقوى فنياً في الفترة القادمة وأن يتألق بشكل أكثر من رائع في الفترة المقبلة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر".

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