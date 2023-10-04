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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحد أبطال أكتوبر: تشرفنا بتكريم السيسي.. اتخذونا قدوة (فيديو)

اللواء محيي نوح أحد
اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية

علق اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، على تكريمه خلال الاحتفال  بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد،  أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال نوح خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أبطال أكتوبر يستحقون التكريم اليوم من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية".

اتخذونا قدوة واجعلوا روح أكتوبر متواجدة في كل عمل

وأضاف" تشرفنا بتكريم الرئيس السيسي لنا وحرصه على مصافحتنا اليوم ونعتز بهذا الأمر"، متابعا: "بقول للأجيال الحالية اتخذونا قدوة واجعلوا روح أكتوبر متواجدة في كل عمل".

وأردف محيي نوح:شت شعورا رائعا اليوم أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر". 

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