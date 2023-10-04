أحد أبطال أكتوبر: تشرفنا بتكريم السيسي.. اتخذونا قدوة (فيديو)

علق اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، على تكريمه خلال الاحتفال بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال نوح خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أبطال أكتوبر يستحقون التكريم اليوم من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية".

اتخذونا قدوة واجعلوا روح أكتوبر متواجدة في كل عمل

وأضاف" تشرفنا بتكريم الرئيس السيسي لنا وحرصه على مصافحتنا اليوم ونعتز بهذا الأمر"، متابعا: "بقول للأجيال الحالية اتخذونا قدوة واجعلوا روح أكتوبر متواجدة في كل عمل".

وأردف محيي نوح:شت شعورا رائعا اليوم أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر".