مصر لتأمينات الحياة» تحصل على تصنيف الجدارة الائتمانية «AAA» من «AM Best»

أعلنت شركة AM Best العالمية للتصنيف الائتماني حصول شركة مصر لتأمينات الحياة على أعلى درجات تصنيف الجدارة الائتمانية AAA (استثنائي) داخل جمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية (مستقرة) يعكس التصنيف قوة مصر لتأمينات الحياة وقد وسبق لشركة مصر لتأمينات الحياة الحصول – ولثمانية أعوام على التوالي – على تقييم الجدارة الإتئمانية الدوليBBB مع تقييم B++ للقوة المالية للشركة .

وكشفت الشركة أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة AM Best بتقييم الجدارة الإتمانية المحلية (NSR) لشركات التأمين العاملة داخل جمهورية مصر العربية .

واوضحت مصر لتأمينات الحياة أن مؤسسة AM Best أكدت أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي لشركة مصر لتأمينات الحياة ، فضلًا عن أدائها التشغيلي القوي، ومحفظة أعمالها المتوازنة وإدارتها المناسبة للمخاطر المؤسسية وقوة وريادة الشركة داخل جمهورية مصر العربية وأيضا أدائها في المنطقة العربية.

ويستند تقييم قوة المركز المالي لشركة مصر لتأمينات الحياة إلى متانة رأس المال المقوم في ضوء المخاطر ليبلغ أعلى درجة تقييم ، والذي يتم تقديره باستخدام مؤشر Best للملاءة المالية (BCAR) المحتسب من قبل شركةAM Best والتي تتوقع أن تظل نتائج ال (BCAR) لشركة شركة مصر لتأمينات الحياة مستقبلا أعلي بشكل كبير من الحد الأدنى الخاص بأعلى درجة تقييم .

وترى شركة A.M Best أن شركة مصر لتأمينات الحياة تحظى بسجل حافل من الأداء التشغيلي القوي والذي استمر خلال الخمس سنوات الاخيرة من 2018حتى الأن، حيث بلغ المتوسط المرجح للعائد على حقوق الملكية(ROE) عن هذه الفترة نسبة 17.2٪. وتؤكد AM BEST على مكانة الشركة الريادية في سوق التأمين على الحياة في جمهورية مصر العربية بحصة سوقية تقارب 30٪ من إجمالي الأقساط و40٪ من صافي الأقساط .

تعد مؤسسة AM Best هي وكالة تصنيف ائتماني عالمية، تنشر الأخبار وتقدم البيانات، وهي متخصصة في صناعة التأمين. وتعمل الشركة في أكثر من 100 دولة. ويقع مقرها الرئيسي في أولدويك بولاية نيو جيرسي، ولديها مكاتب متعددة في عدة مدن حول العالم، ومنها: لندن، أمستردام، دبي، هونج كونج، سنغافورة ومدينة مكسيكو. وتم اعتماد مصر لتأمينات الحياة دوليًا منbest A.M. للسنة السادسة على التوالي .

كما تعد شركة مصر لتأمينات الحياة MLI ، إحدي شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وهي الشركة الرائدة في مصر والشرق الاوسط في مجال تأمينات الحياة بخبرة أكثر من 120 عاما في صناعة التأمين في مصر والعالم العربي والحاصلة على شهادة الجودة ISO 9001 والحاصلة على تصنيف الاتماني BBB من مؤسسة AM BEST العالمية للتصنيفات الائتمانية