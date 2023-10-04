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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فاضل كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

ينتظر الكثير من المواطنين من محبي الشتاء بدء تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة، والذي يتم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وإعلان نهاية التوقيت الصيفي الذي استمر العمل به لمدة 5 شهور.

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موعد انتهاء التوقيت الصيفي

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بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

وبالرغم من أن التوقيت الشتوي لغلق المحلات بدأ منذ ما يقرب من أسبوع، إلا أن ذلك لم يكن له علاقة بتغيير الساعة، والذي من المنتظر ان يتم الإعلان عن بدء العمل به هذا الشهر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

في وقت سابق .. أعلن  مجلس الوزراء عن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خلال الإعلان عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي مرة أخرى، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء.

و يستمر العمل بالتوقيت الصيفي  حتى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023 بحلول منتصف ليل آخر جمعة من شهر أكتوبر الجاري.

العد التنازلي

لذا بدأ العد التنازلي لبدء التوقيت الشتوي، إذ يفصلنا عن آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري 20 يوما فقط، إذ يوافق آخر خميس من هذا الشهر 26 أكتوبر.

يذكر أنه تم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023 بدء من يوم الجمعة الماضي، والذي وافق آخر جمعة من شهر سبتمر وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية .
 

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