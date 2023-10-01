بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.. بعد انتهاء فصل الصيف وتطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية خلال الأيام الماضية لنظام العمل المخصصة للمحال التجارية وغيرها من المنشآت التي يشملها القرار والتي تعتبر من الأمور المهمة لكل المصريين خاصة التجار وأصحاب المحال التجارية.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي بشن الحملات المفاجئة على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

بدأت وزارة التنمية المحلية، في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية،خلال الأيام الماضية وذلك طبقًا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020.

ونصت عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات، على أنه في حالة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت مدة 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

